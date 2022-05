Luego de que el pasado 25 de mayo el gobernador, Enrique Alfaro, anunciara a puerta cerrada el reforzamiento de su estrategia para la búsqueda, este viernes Cepad y varios colectivos de familias de desaparecidos como Fundej, Por Amor a Ellxs y Entre Cielo y Tierra, señalan que la actual administración parece estar cada día más lejos de las víctimas.

Consideran que lejos de cumplir con las leyes en materia de desaparición, las autoridades anuncian acciones descordinadas, ignoran a las familias, al principio de participación conjunta y no muestran resultados en la erradicación del problema.

Tras rechazar las cifras del Gobernador, señalaron que el reforzamiento de la estrategia de búsqueda no atienden las necesidades de las familias, porque no dimensiona la gravedad de la desaparición mantiene a Jalisco en primer lugar nacional.

Las familias, sentencian, requieren garantías de verdad y justicia, y no otro discurso triunfalista que no genera confianza. (Por Gricelda Torres Zambrano)