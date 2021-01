El College Board absorverá el costo de la repetición del examen de admisión que el próximo seis de febrero presentarán más de 25 mil estudiantes, confirma el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí.

“Los costos de la prueba de la repetición corren a cargo del College Board. Yo sí fui muy claro con la empresa. Yo no fui consultado de la decisión de que me mandaran un solo examen, por lo que le estoy pidiendo la solidaridad total a Colege Board. Este examen la universidad no erogará un solo peso por la repetición y, los estudiantes menos”.

Estima que al College Board le costará alrededor de dos millones de pesos. (Por Gricelda Torres Zambrano)