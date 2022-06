The Home Depot, la cadena de tiendas de mejoras para el hogar más importante en México, colocó en conjunto con las autoridades municipales, la primera piedra de lo que será la novena tienda en el Estado de Jalisco. Con una inversión de $400 MDP, se espera que la nueva tienda, inicie operaciones antes de que termine el presente año, generando más de 100 empleos en la entidad.

El evento contó la asistencia del Presidente Municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, mientras que por parte de The Home Depot asistieron la vicepresidenta de Ventas en línea, Mercadotecnia y Servicios Especiales, Erika Díaz; y el Vicepresidente de Finanzas, Gerardo Guardado, quienes fueron los responsables de colocar la primera piedra y arrancar la construcción de esta nueva tienda que estará ubicada en la Calzada Lázaro Cárdenas, en la Colonia Las Torres.

“Lo que va a suceder una vez que se abran las puertas de The Home Depot en esta zona, es que vamos a tener un proceso de reactivación económica en toda avenida Lázaro Cárdenas, en las inmediaciones del Mercado de Abastos”, comentó Pablo Lemus Navarro, Presidente Municipal de Guadalajara.

“Nos llena de entusiasmo arrancar este proyecto en Guadalajara y acercarnos aún más a nuestros clientes, ofreciéndoles el más grande e importante catálogo de productos de mejora para el hogar que hay en México”, expresó Érika Diaz, vicepresidenta de Ventas en línea, Mercadotecnia y Servicios Especiales de la cadena.

The Home Depot llegó por primera vez a Jalisco en el año 2003 y actualmente cuenta con 8 tiendas en el Estado. Al finalizar este año, habrá invertido más de $2,214 MDP en la Entidad y generado más de mil empleos en la zona metropolitana.