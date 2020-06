Una gran cantidad del equipamiento urbano recién instalado en la ciudad es prácticamente invisible; no se ve porque su color se confunde con el pavimiento.

Ejemplos hay muchos: los montículos de la Zona 30 de la calle López Cotilla, las isletas de la ciclovía de avenida Guadalupe y Chapalita o los cubos de cemento recién instalados en la avenida Revolución y la calle Corona en el Centro de la ciudad, de la que un vecino expresa.

“Pues deberían de tener algo, un reflejante o algo de perdis para que los alcancen a ver -¿Por qué, oye?- Ve allá los tumbaron, mira, allá en la esquina ya están unos tumbados -¿No se ven?- No se ven, no se ven, yo creo en la noche menos”.

Ni reflejantes ni pintura, ese es el problema, el equipamiento urbano recién instalado en la ciudad se confunde con el color del pavimento y provoca accidentes, como los ocurridos en avenida Washington y la calle Roble. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)