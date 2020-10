Desde las 7:30 de la mañana comenzó la entrega de tarjetas Mi Pasaje a adultos mayores y personas con discapacidad en todos los módulos de la Secretaría de Asistencia Social y, a pesar de las advertencias adultos mayores para que no llegaran tan temprano, algunos hicieron oídos sordos como Don Toño, de 78 años de edad, quien llegó al módulo de Nueva Galicia a las 5 de la mañana.

“A las 5 de la mañana / Y a qué hora tiene la cita? / A las 12. / Y por qué se vino tan temprano? / Porque me cambiaron el turno allá en el trabajo / se vino desde ahorita / Sí, a ver si me aceptaban pero no / Y ahora qué va a hacer tanto tiempo? / aquí parado, osea aquí voy a parecer una estatua yo creo”.

La entrega de tarjetas, mi pasaje a partir de hoy y hasta el 30 de noviembre es únicamente a adultos mayores y personas con discapacidad inscritos en el programa. (Por José Luis Jiménez Castro)