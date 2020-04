Comenzó esta mañana en Zapopan la repartición de más de 10 mil cubrebocas a usuarios del transporte urbano, así lo explica una joven de una de estas cuadrillas:

“Solamente a los que no traen cubrebocas, los que sí traen pues ya están cumpliendo con lo solicitado / Dígame ¿cómo es el cubrebocas?, ¿de qué color es?, ¿Trae liguitas? / Es blanco es tricapa, es desechable… Sí hay que estarlo cambiando por lo menos 2 veces al día, pero ahorita por lo menos para traslados sirve bastante bien”,

Cabe recordar que a partir de hoy quien no utilice cubrebocas no podrá viajar en el transporte urbano de Guadalajara. (Por José Luis Jiménez Castro)