Beneficiados colaterales de la vacunación Covid en Guadalajara sin duda alguna es el comercio organizado. Papelerías, panaderías, tienditas de la esquina y negocios de comida, como el de Mari, propietaria de un local de tortas ahogadas y taquitos, quien tuvo que abandonar sus vacaciones para aprovechar el gentío aquí en la preparatoria numero nueve.

“-Ahorita me está yendo muy bien, porque como no hay clases, pues todos los días anteriores estaba muy tranquilo, pero el día de hoy, con esto de la vacunación, me ha ido super bien. -¿Andaba de vacaciones?. -Yo estaba de vacaciones, pero me dijeron: van a hacer la vacunación aquí en la prepa nueve, y que me vengo”.

Y esto sin contar a los comerciantes espontáneos, como los de sombreros, sombrillas, banquitos, paletas y hasta empanadas. (Por: José Luis Jiménez Castro)