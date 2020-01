Hace una semana comerciantes de la zona azulejera de avenida Niños Héroes y Federalismo se manifestaron contra los operativos de la Policía Vial que afecta sobre todo el estacionamiento de su clientela.

A una semana de aquella inconformidad los operativos han disminuido y el martes los comerciantes azulejeros tendrán una nueva reunión con la autoridad, precisa uno de ellos: “Bueno esperemos que el martes nos den la solución que nosotros queremos, que nos den chanza de estacionarnos de las ambas aceras por avenida Niños Héroes, desde 16 de Septiembre a Enrique Díaz de León -¿Ahorita ya no ha habido operativos?- No, no ha habido operativos”.

Por su parte la Policía Vial hace acto de presencia sobre la avenida Niños Héroes, pero sólo para invitar a automovilistas a no estacionarse en rampa o en cochera. )Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)