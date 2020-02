Propietarios de talleres y fabricantes de muebles de Tonalá bloquean desde hace una hora la avenida del mismo nombre, porque en el proyecto de obra de la SIOP que contempla zonas peatonales, jardineras y ciclovías, nunca se acordaron de una área de carga y descarga, principal actividad a esta altura de la avenida.

“No queremos que sea el proyecto como lo hicieron, ese proyecto que nos presentaron entre comillas no es nada viable para la zona, no es nada viable para el comerciante y nada viable para el peatón, el peatón si, para el comerciante no o sea no demos cargar y descargar si es nuestro negocio, la mayoría de aquí cargamos cosas pesadas o sea no pesan dos kilos, es lo que queremos que -¿Cuántos comerciantes serían los afectados?- Arriba somos de 150″.

Los propietarios de talleres aquí en Tonalá, bloquean la avenida Tonalá a la altura de las calles Felipe Ángeles y Siete Legüas, atravesando sus vehículos por la carretera, dicen que no se moverán hasta que alguna autoridad los escucha. (Por José Luis Jiménez Castro)