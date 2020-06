“No queremos despensas, no queremos dinero, lo que queremos es trabajar”, fue el grito unánime de comerciantes del tianguis dominical del Baratillo que este mediodía se manifestaron en la Presidencia Municipal de Guadalajara.

“Estamos pidiendo que nos dejen trabajar, ya son casi tres meses, los compañeros están cansados, ya es una situación insostenible, les pedimos que nos dejen trabajar… No pedimos nada más, no pedimos dádivas, no pedimos despensas… Pedimos trabajo.¡Queremos trabajar!”.

Y finalmente lo lograron, comerciantes de El Baratillo confirmaron a Notisistema que el domingo ya podrán trabajar, siempre y cuando reúnan todas las medidas sanitarias. (Por José Luis Jiménez Castro)