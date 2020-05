Muchos comerciantes de la calle Obregón se quedaron esperando este martes, la pega del distintivo color azul para comenzar a vender el primero primero de junio, como el propietario de esta tienda de ropa.

“No, no me tocó hoy, tenía que hacer una llamada al Ayuntamiento para yo estar pendiente de que van a regresar conmigo –¿Cuándo van a regresar?– En cuanto me tengan la llamada me dicen si es ese mismo día o al siguiente día”.

La cita para colocar el distintivo de la Fase 0 se hace vía telefónica, personal del Ayuntamiento recoge la carta compromiso del comerciante y el distintivo de coloca en la parte interior del negocio. (Por José Luis Jiménez Castro)