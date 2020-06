Los comerciantes de Santa Tere sumaron hasta a los apartalugares a los filtros sanitarios que se instalaron en la zona. Desde el pasado martes, este corredor comercial realiza una prueba piloto que pudiera replicarse en otras zonas como Obregón y Medrano para que giros no esenciales con distintivo ubicados en corredores comerciales puedan reabrirse.

La estrategia incluye filtros y puntos de revisión en siete cruceros. A las personas se les toma temperatura, se les pide portar el cubrebocas y se les coloca una calcomanía en el pecho que le autoriza a pasar. Negocios que detecten que alguien no trae la calca, no se le deja ingresar. Los franeleros también le piden a los automovilistas que pasen al filtro para poder ingresar a los negocios.

El representante de los comerciantes, Ricardo Martínez, expresa:

“Una vez que se detecta a alguien que está con un síntoma que es temperatura alta, se le debe avisar rápidamente a protección civil y ellos vienen y platican con la persona para que se trate o se retire, se vaya o se atienda”.

Hasta el momento la mitad de los 600 negocios en Santa Tere permanecen cerrados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)