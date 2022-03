El Ayuntamiento de Zapotlanejo presentó una denuncia contra quien resulte responsable luego que comerciantes de ese municipio acusaron que desconocidos se han presentado a sus negocios haciéndose pasar como funcionarios municipales ofreciendo permisos irregulares.

El alcalde Gonzalo Álvarez Barragán aseguró que no se trata de personal del ayuntamiento sino de defraudadores.

“He recibido numerosas llamadas de diferentes comerciantes de Zapotlanejo donde acusan a funcionarios municipales de ofrecer permisos en lo oscurito a cambio de dinero, lo cual es completamente falso. Quiero ser muy preciso respecto a este tipo de ataques, no lo vamos a permitir”.

El presidente municipal de Zapotlanejo pidió a los comerciantes que no caigan en la tentación y denuncien de inmediato cuando alguien ofrezca permisos irregulares. (Por José Luis Escamilla)