Este lunes entró en operaciones una mesa de diálogo entre representantes del tianguis artesanal de Tonalá y funcionarios del ayuntamiento luego que los comerciantes demandan más apoyos económicos pues, al no ser una actividad esencial, no han podido instalarse desde hace más de un mes y no están contemplados en el programa de reactivación económica.

Al encuentro acudieron 37 representantes artesanales, y se les explicó que los apoyos generados por el municipio y el estado no alcanzan a atender todas las demandas de los trabajadores del tianguis que se instala jueves y domingos. El alcalde Juan Antonio González, señaló que este domingo se instalaron artesanos sin permiso.

“Desgraciadamente tuvimos que apercibir pero siempre privilegiando el diálogo, nos daría mucha pena porque lo que sigue es multarlos y retirar su mercancía”.

Este martes habrá una reunión con la Hacienda municipal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)