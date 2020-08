Hoy no se instaló el Tianguis Cultural, pero los cerca de 500 comerciantes estarán ofreciendo sus productos en línea.

Se trata de artesanías, libros, discos, bisutería y creaciones artesanales que habitualmente venden los sábados.

Al no colocarse hoy el Tianguis Cultural para el tema de la pandemia, la avenida 16 de septiembre permanece abierta a la circulación.

Cabe mencionar que son ya nueve semanas de resistencia del Tianguis Cultural con filtros sanitarios y sana distancia hasta hoy que el Ayuntamiento de Guadalajara les ordenó no instalarse. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Archivo)