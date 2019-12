Olvidados por el Ayuntamiento de Guadalajara, comerciantes del tianguis navideño de la plazoleta de la Ex Penal de Oblatos, reclaman falta de vigilancia policíaca, basura que nos se barre desde antier, escasa promoción y para colmo los dejaron sin luz por varios días.

“Diez, de los 15 que nos dieron ahora diez y no más cinco con luz aparte un tiradero de basura, no vienen a barrer no nos atienden, nada más nos cobra y no nos atienden y no.

Los tianguistas navideños de la Ex-Penal de Oblatos sobre la avenida Javier Mina solo esperan que hoy 24 de diciembre el Niño Dios no los olvide y les compre muchos juguetes. (Por José Luis Jiménez Castro, Foto: Juan Martínez)