Haciéndoles manita de puerco el Ayuntamiento de Guadalajara logró finalmente que los comerciantes de la Feria Navideña del Parque el Refugio pagaran 28 pesos por día y no los 17 que pretendían para lo cual les cobraron también los días 25 y 26 de diciembre ya cuando los festejos navideños hayan pasado alcanzando así 52 días de renta y no los 45 que establecía la ley.

A 6 días de la Navidad a los comerciantes no les quedó otra que aceptar y pagar por lo que desde esta tarde reabrieron sus locales en el Parque El Refugio.

Por José Luis Jiménez Castro. (Foto: Juan Martínez)