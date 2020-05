Al grito de “Queremos trabajar” tianguistas de la calle 40, quienes ayer por sexto día consecutivo no pudieron instalarse debido a la pandemia, se manifiestan esta tarde en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para quejarse en contra de las autoridades y de la misma comisión pues no los dejan trabajar.

Dicen que sobreviven con lo único que tienen

“Moral y físicamente nos estamos cayendo. Mira mi fortuna 26 pesos es todo lo que tengo, hay unos que no tenemos ni para el camión, 26 pesos es todo mi capital, esta muy duro todo esto, es todo lo que tengo en mi capital, es todo lo que tengo en el mundo aparte de la cachucha 26 pesos”

Los tianguistas ahora toman por avenida Hidalgo para manifestarse en Palacio de Gobierno. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)