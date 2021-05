La totalidad de los establecimientos comerciales del municipio de San Pedro Tlaquepaque deberán contar con filtro sanitario durante los festejos del 10 de mayo, pero estos ya no tendrán que incluir tapete sanitizante, informó el Coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Vicente García Magaña.

“En estos últimos protocolos que la mesa de salud nos ha entregado ya no hace mención del tapete, entendemos que esta medida ya no es necesaria para los filtros, lo que sí es muy importante es el cubrebocas, como ya lo mencionamos, la toma de temperatura y el gel sanitizante en las manos”.

El funcionario recordó que se montará un operativo especial para supervisar que los comercios cumplan con todas las medidas, tanto de prevención de contagios como de aforos y hora de cierre.

Además, se realizará perifoneo para recordarle a la población que no se debe bajar la guardia. (Por Aníbal Vivar Galván)