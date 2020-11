El director del Instituto de Pensiones del Estado, Ivan Argüelles, confirmó que ya están a la venta los departamentos de la Villa Panamericana, aún y cuando el proyecto todavía no tiene certificado de habitabilidad por parte del municipio de Zapopan y los compradores no podrán escriturar sus propiedades a menos que haya una orden judicial.

Explicó que Pensiones del Estado recuperará su inversión de 600 millones de pesos en tres años, tal y como lo marca el Fideicomiso.

Ivan Argüelles afirma que el particular puede vender, aun y cuando los trámites municipales no hayan concluido.

“Tú puedes comercializar sin tener la habitabilidad porque esa se tramita una vez que está concluido sino no podrías tener preventa hasta que estuviera terminado el edificio”.

El titular de Pensiones del estado dijo a diputados que los recursos legales que existían fueron retirados. (Por Mireya Blanco)