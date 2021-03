A partir de este miércoles comienza el proceso para elegir al nuevo candidato de Movimiento Ciudadano a Guadalajara, luego de la renuncia de Ismael del Toro.

El dirigente estatal de MC, Ricardo Rodríguez Jiménez, confirma a Notisistema que este no saldrá de una terna, ni está abierta una convocatoria para aspirantes

-Mira, para ser muy claros, no traemos un ejercicio de competencia como tal, no es un tema de quién se inscribe o quién participa por la candidatura. Qué se tiene que hacer, simple y sencillamente es que la Comisión nacional Operativa de MC, que coordina Clemente Castañeda, es quien tiene la facultad de designar quién será el candidato. (Por: Gricelda Torres Zambrano / Foto: Archivo).