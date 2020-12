Con sus asegunes inició funciones esta mañana las nuevas instalaciones de Relaciones Exteriores Plaza Patria, entre cita reagendadas y citas nuevas, los empleados no se dan abasto generando molestia entre algunos solicitantes.

“Estoy viendo la atención un poco deficiente porque no hay organización. Pregunto a qué horas me corresponde. Me dicen que nada más hay tres personas allí recibiendo documentación, que tengo que hacer otra fila, ¿verdad?, y lo que estoy haciendo ahorita ¿desde qué hora llegó usted? Desde las 7:45”.

En contraste, ante la nutrida presencia de familias con niños para tramitar tu pasaporte, la instalación de juegos infantiles ha sido todo un éxito. (Por José Luis Jiménez Castro)