Víctor es el primer atlista en llegar esta tarde a la glorieta Niños Héroes donde, al filo de las 5:00 de la tarde, el Atlas festejará con su fiel el Bicampeonato.

Con una bandera atlista en la mano, una corona de papel en la cabeza y una copa inflable, Víctor expresa su emoción.

“Hoy me vine temprano porque quiero ser de los primeros en estar junto con los jugadores y no me quiero quedar fuera de la experiencia y quiero vivirla en primera fila -¿No fuiste a chambear?- No fui a trabajar, entraba a las 6:00 de la mañana, le hablé al patrón, sabes qué no voy a ir, pero el domingo te dobleteo, no te preocupes, nunca he faltado en mi trabajo en 18 años”.

En tanto aquí en la glorieta Niños Héroes continúa el montaje de un enorme escenario de luces y sonido donde, por la tarde, sonará el “tatutá tatutá” y la fiel rojinegra gritará el bicampeonato del Atlas. (Por José Luis Jiménez Castro)