Comenzó a pagarse la ayuda económica de 68 y Más a los adultos mayores registrados en el programa de la Secretaría de Bienestar.

Desde muy temprana hora, adultos mayores abarrotaron las sucursales banacarias para cobrar su 3 mil 100 pesos del trimestre septiembre-octubre; sin embargo, algunos viejecitos, como don José, que son bastante desesperados, llegó al banco a echar pleito porque dice que su dinero no le había llegado.

“Yo estoy en el registro, desde diez años, tengo -¿Y qué ha pasado con su dinero?- pues no me han dado nada -¿Qué le dicen?- Que no, que todavía no hay y desde cuando ya estuviera, desde el mes pasado”.

Cabe mencionar que la ayuda de 68 y Más llegará en las instituciones bancarias en los primeros 15 días del mes de septiembre. (Por José Luis Jiménez Castro.)