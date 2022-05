Al comisario de la policía de Zapopan Jorge Alberto Arizpe le salió el policía federal que lleva dentro y hoy se puso a dirigir el tráfico para que no se registraran accidentes.

El mando policiaco fue captado dirigiendo el tráfico en la avenida Ávila Camacho a la altura de la calle Jacarandas, debido a que los semáforos estaban descompuestos, había mucho tráfico y no había policías viales dirigiendo.

El comisario y sus escoltas se pusieron a dirigir el tráfico hasta que los policías viales llegaron al lugar.

Para esta hora los semáforos en Ávila Camacho y Jacarandas aún no funcionan. (Por José Luis Escamilla)