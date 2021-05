Debido a que los accesos a las instalaciones del Senado fueron bloqueados, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión canceló la sesión programada para este miércoles y la reprogramó para el lunes próximo. Sin embargo, la oposición acusó al Morena de haber puesto esta situación como excusa para no sesionar. Es la voz del senador priísta Manuel Añorve.

“No es posible, con todo respeto, que estén obviamente vendedores ambulantes, que estén solicitando créditos los que no nos están permitiendo sesionar, cuando aquí está Fovissste a una cuadra, y los temas de los vendedores ambulantes es un tema de la ciudad. Esto es una táctica, es mano negra para que no sesionemos. Yo no sé a qué le temen en un debate constructivo donde toquemos todos los temas y obviamente podamos dar un mensaje a la Nación de cuál es la preocupación de la Comisión Permanente. Para mí, con todo respeto, esto es mano negra. Esta es una táctica ya muy antigua para que no sesionemos”.

Y es que, vendedores ambulantes del Estado de México, bloquearon entradas y salidas de la Cámara Alta, exigiendo se les otorguen créditos de vivienda. (Por Arturo García Caudillo)