Como “absurdo y sin sentido” califica la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano el fallo del Tribunal Electoral que anuló los resultados de la elección de junio pasado en San Pedro Tlaquepaque.

El coordinador nacional emecista, Clemente Castañeda, señala que la resolución del tribunal no considera que los dichos del Cardenal Emérito Juan Sandoval Iñiguez fueron a título personal y no en favor de algún partido político.

“Es un video que corre en redes sociales. Que no se refiere a una elección en particular. Con ese mismo video debieron haber anulado Campeche porque el señor se expresa de una manera en la que bien cualquier partido político podría sentirse aludido”.

Indicó que desde hoy se preparan para la elección municipal extraordinaria que deberá realizarse antes del próximo 28 de noviembre. (Por José Luis Escamilla)