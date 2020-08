Bonita, pero bromosa y que no va de acuerdo al entorno, así es como visitantes del Primer Cuadro califican el ingreso oriente de la estación Guadalajara Centro de la Línea 3 del Tren Ligero que pusieron en la Plaza de Armas.

Se trata de una enorme caja de siete metros de largo, 10 de fondo y cuatro de alto con vigas de acero, que pese a tapar la visibilidad a Catedral y Palacio de Gobierno, se informó que cuenta con la anuencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Paseantes locales y foráneos comentan:

“Pues definitivamente que ese monumento de hierro le quita vista a un emblemático palacio del siglo pasado, tal vez”.

“Pues se me hace como fuera de orden. Parece como si fuera una bodega. Aparte de que le quita… es como medio estorboso, como que fue improvisado”.

“Pero como que sí se ve invasivo porque no va con la arquitectura, que no va con todo el medio ambiente que tenemos aquí”

Trabajadores de la obra insistieron que los dos ingresos de la Estación Guadlajara Centro, uno de la Estación Revolución y uno más de Santuario, tenían que ser entregados la próxima semana, pero reconocen que no terminarán cuando menos en 15 días más. (Por Héctor Escamilla Ramírez / Foto: Juan Martínez)