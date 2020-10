Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que en la actual administración no se protege a nadie, y se ha sancionado de manera ejemplar a funcionarios del pasado.

“Con hechos estamos demostrando que no encubrimos a nadie, que no actuamos bajo consigna y no permitimos la impunidad. Hemos sancionado a algunos de los peores defraudadores del régimen pasado, y estamos pintando una línea de cero tolerancia a las irregularidades del nuevo gobierno. Hemos sancionado a funcionarios de los más altos niveles: ex secretarios de estado, ex directores generales de empresas productivas del Estado, ex gobernadores y otrora miembros del gabinete de seguridad”.

Se han impuesto, explicó, más de 5 mil sanciones a servidores públicos, incluidas más de mil 500 inhabilitaciones, casi mil suspensiones, 400 sanciones económicas y 282 destituciones. (Por Arturo García Caudillo)