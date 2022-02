A unas horas de que sea ratificado por el pleno del Congreso del Estado, la tarde de este miércoles dos de febrero, Luis Joaquín Méndez Ruiz, compareció ante la comisión de seguridad y justicia para presentar su plan de trabajo, el cual por cierto no tenía listo.

El nuevo Fiscal dijo que no estaba plenamente satisfecho, pero daría continuidad a la estrategia de trabajo e intentaría mejorar la percepción que tiene la población de la Fiscalía. Mara Robles y Enrique Velázquez, lo cuestionaron sobre el asesinato del ex-gobernador Aristóteles Sandoval, las desapariciones, los feminicidios, el halconazo del cinco de junio, la filtración de la dependencia, la agresión a los guardias de seguridad de canal 44, el robo de una menor y si estaba dispuesto a no reprimir a los manifestantes como lo hizo su antecesor.

A manera de lamento, el legislador de Hagamos, le reprochó a sus compañeros que sus preguntas fueran como un día de campo para una dependencia clave en la seguridad de Jalisco. (Por Gricelda Torres Zambrano)