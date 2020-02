Luego de que diputados locales se quejaron de haber sido ignorados en 16 ocasiones, el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, compareció ante legisladores este martes, sin dar respuesta a todos los cuestionamientos y sin que los diputados hayan insistido mucho.

El funcionario fue cuestionado sobre la falta de pago a docentes federales, el operativo Mochila Segura, acciones para combatir el bullyng, acoso y retos virales, así como las condiciones en que se encuentran los planteles.

Flores Miramontes descartó Mochila Segura.

“Se ha acercado una asociación civil que propone no mochilas transparentes, porque era otra alternativa, bueno sacamos Mochilas Tranparentes, pero no llegamos de fondo, ellos hablan de familias transparentes y nos dice mucho, centrarnos en la familia en la cuestión de seguridad”.

Dijo que recibieron más de 12 mil casos de profesores con problemas en sus nóminas, pero no precisó cuántos ya fueron regularizados, Insistió en que las cuotas escolares no son obligatorias y que se requieren 36 mil millones de pesos para rehabilitar todos los planteles del estado. (Por Mireya Blanco)