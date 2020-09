Ante las críticas de la oposición por el desabasto de medicamentos y el manejo que el Gobierno de la República ha dado a la pandemia, el secretario de Salud, Jorge Alcocer afirmó que el sistema que encabeza saldrá fortalecido tras el paso del Covid-19, y destacó que México no es el país que más muertes registra por esta enfermedad.

“México no está en el primer lugar, considerando las cifras de John Hopkins, y esto desde luego es una universidad internacionalmente aceptada, desde luego, y considerada y completamente verídica, México está en el lugar 12, está por arriba de varios países, y no vale la pena decir cuáles, porque la comparación es difícil y no es adecuada y en el número de casos por millón de habitantes también México no está tan arriba, ocupa el lugar numero 14”. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)