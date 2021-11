Al comparecer ante el Pleno del Senado, en la sesión en la que se elegirá al nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ex procurador capitalino, Bernardo Bátiz, reiteró que no responde a ningún interés particular y en ese mismo senrido solicitó voto en conciencia.

“No les pido su voto para mí, les pido que en aras del perfeccionamiento de nuestro sistema parlamentario emitan su voto, voto secreto, por cédula, con toda libertad y en conciencia. No me gustan los compromisos de grupo, creo que el voto debe ser siempre individual, tomado con toda la conciencia abierta a los argumentos, pero libre absolutamente. Por eso los invito a que voten en esas condiciones”.

Además de Bátiz, las otras dos aspirantes, Verónica de Gyves y Loreta Franco, también comparecen este día, previo a la votación del Pleno. (Por: Arturo García Caudillo)