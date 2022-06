Funcionarios estatales comparecieron de nuevo en el Congreso del Estado, ahora para aclarar dudas en torno a la asociación público privada con la cual se pretende construir la Línea 4 del Tren Ligero. En esta ocasión hubo más cuestionamientos por parte de las bancadas, entre ellas el supuesto ocultamiento de información por parte de las autoridades para conocer los términos de la propuesta no solicitada por la empresa Mota Engil.

Entre los cuestionamientos principales se encuentra el retorno de inversión por 21 mil millones de pesos debido al control de la venta de boletaje por 38 años. También se cuestionó como afectará la Línea 4 en el tema de movilidad, sobre todo con la proliferación de mototaxis y la conectividad con otros sistemas de transporte.

El jefe de gabinete estatal, Hugo Luna, señaló que el costo de la tarifa no se incrementará y por eso los plazos de tiempo.

“El compromiso tanto del presidente de la República como del Gobierno del Estado es que llevemos la tarifa social a Tlajomulco, es decir que la tarifa de 9.50 y los transbordos se mantengan, que la gente del sur de la ciudad no tengan una tarifa mayor”.

Los morensitas en esta ocasión reclamaron que se le reconozca al gobierno federal el apoyo al proyecto de la Línea 4. (Por Hector Escamilla Ramírez)