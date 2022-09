Debido a los bajos números de Covid-19 es complicado que la ciudadanía cumpla la obligatoriedad del uso del cubrebocas en el transporte público, reconoce el Secretario de Transporte, Diego Monraz.

Asegura que sigue la supervisión a los camiones y se acumulan casi mil 900 infracciones este año.

“Ha sido complicada es una medida que seguimos empujando y que al día de hoy hacemos nuestra parte de supervisión en el transporte. Lo que llevamos en este año 2022 acumulado han sido mil 884 infracciones a conductores que ellos no lo traen o no lo piden y también más de dos mil 300 apercibimientos a los ciudadanos que no lo traen”.

En otro tema asegura que bajó la saturación en el Peribús.

Dice que los usuarios se quedan en las puertas y provocan problemas en el servicio. (Por Claudia Manuela Pérez)