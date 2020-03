La compra de “productos milagro” que hizo Pensiones del Estado no está justificada en ningún supuesto, considera el presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local, Arturo Lemus.

El legislador de MORENA reprobó que se haya permitido su incorporación al cuadro básico de medicamentos y que el dinero destinado para estos productos no haya sido para subsanar otras necesidades de los jubilados y pensionados.

“Muy grave porque son muchos millones de pesos, más de diez millones de pesos en ese tipo de medicamentos que no son medicamentos, son suplementos alimenticios y que bien pudieran servir para compra losartanes para hipertensión, dimeclamidas, metforminas, o para comprar alguna prótesis que se requiera para pacientes que requieren cirugía”.

El Instituto de Pensiones del Estado compró e incorporó los productos milagro como “medicamentos innovadores” pues al tener controles más laxos, los fabricantes solo requieren un aviso de funcionamiento ante COFEPRIS. (Por Mireya Blanco)