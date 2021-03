En el marco de la celebración del Día Mundial del Síndrome Down, COMUDE Guadalajara tendrá un evento especial de 5 días, llamado “Todos Activos”, del 22 al 26 de marzo.

Los niños y jóvenes con esa capacidad especial tendrá eventos virtuales y presenciales en la Unidad Deportiva Héroes de Chapultepec.

Se tendrán clases de baile, futbol-tenis, circuito y tiro a gol. También pruebas de baile y además eventos para categoría en silla de ruedas.

No habrá una premiación especial y al respecto habla Octavio Plascencia Castañeda, Director de Deporte Incluyente.

“En este evento todos son ganadores y se les entregará una medalla conmemorativa por su participación, todos van a tener premiación con un regalo adicional”.

En total se espera la participación de 371 personas con Síndrome Down. (Por Martín Navarro Vásquez)