El entrenador del Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, dijo hoy que no rehúye a la responsabilidad de ser campeón con Chivas, para lo cual sin embargo, considera que le faltarían de 2 a 3 refuerzos al equipo.

“Creo que el equipo se ha venido armando bien, creo que pensamos que de alguna manera puede mejorar este equipo con dos o tres piezas más, con esto podemos mejorar y crecer considerablemente. A todos los equipos a donde he ido me exigen ser campeón, en Chivas me exigen dar resultados y me exigen ser campeón, o sea, la responsabilidad para mi es siempre la misma, yo tengo ese compromiso y voy a luchar al cien por ciento para que Chivas llegue”.

Vucetich lamentó la ausencia de su goleador, JJ Macías por lesión para el duelo ante Pumas, pero considera que el jugador está demasiado presionado y que el descanso le vendrá bien.

(Por Manuel Trujillo Soriano).