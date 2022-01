En su primer día de operaciones del Peribús, cientos de tapatíos acuden a conocer el servicio y si bien reconocen que es funcional, aceptan que también hay aspectos que pueden mejorarse. En algunas estaciones aún faltan acabados, los ascensores no están en operación y particularmente al salir de algunas estaciones, cruzar las laterales del Periférico es riesgoso porque la gente no respeta los topes que se colocaron. Aquí algunas de las voces.

“Pues nada más lo he usado dos veces y se me hace bien. Creo que sí está muy bien. -¿Mejora comparado con la 380? Sí, mucho mejor. / Me parece muy bien y estoy viendo que en algunos lugares dejaron estaciones cercas, como aquí en San Sebastianito dejaron / Muy buenas muy cómodas, lo único que espero es que así se mantengan durante un muy buen rato porque la verdad se ve muy, muy bonito así. /Práctico, está bien, creo que está muy accesible”.

El Peribús será gratuito hoy y mañana y hay personal del Gobierno del Estado asesorando a los usuarios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)