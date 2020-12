El Congreso del Estado estrenó el nuevo proceso de fiscalización a cuentas públicas, en el que ya no podrán meter mano para limpiar los cargos que se hacen a ayuntamientos y dependencias por presuntos desvíos o fallas en el gasto del erario.

Con la abstención de Morena y un documento de apenas siete páginas, la Comisión de Vigilancia del Congreso local dio el visto bueno al informe sobre cuentas públicas 2018 que hizo la Auditoría Superior del Estado.

Esta dependencia envió 47 de las 140 revisiones que hizo, con 76 millones de pesos que no fueron aclarados ni justificados por alcaldes.

Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco salieron limpios.

La fracción de Morenaen el Congreso local advirtió que no se informó en tiempo y forma a los diputados sobre la llegada del informe, no se citó al Auditor. Además quedaron muy lejos de la revisión que se hace a nivel federal, que era el ejemplo a seguir. (Por Mireya Blanco)