La captación de agua de lluvia no es la única solución a la escasez de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, es parte de un paquete de medidas que ayudarían a mitigar el desabasto, señala el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason, quien responde así al señalamiento del gobernador, Enrique Alfaro, quien comentó que no le parecía una propuesta seria.

“Es parte de un paquete de acciones que hay que hacer que empiezan desde casa. O sea cambiando los hábitos, transformando nuestra manera de aprovechar el agua de lluvia, las aguas jabonosas, hasta la modernización de un sistema que hemos documentado a través de nuestras investigaciones. Por otro lado, me preocupan las declaraciones del Gobernador, exhibe unos puntos de vista cuyo fundamento no se mostró”.

Agrega que no es con declaraciones como se resolverá la problemática de la falta de agua para la metrópoli, sino con un trabajo técnico y científico. (Por Claudia Manuela Pérez)