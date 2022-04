Con un desplante por parte del secretario general de Gobierno terminó la manifestación de esta tarde en Palacio de Gobierno por parte de la Universidad de Guadalajara para exigir mayor seguridad al Gobierno de Jalisco y esclarecer algunos casos de abuso sexual contra sus alumnas.

Al término de la manifestación, el rector de la universidad, Ricardo Villanueva, con un altavoz en la mano y a las afueras de un Palacio de Gobierno rodeado de vallas, esto dijo.

“De que 320 mil jóvenes tienen miedo de ir a la escuela. Si el Gobernador tiene algo más importante que eso que me diga, me encantaría saber dónde está él y el secretario de Gobierno en estos momentos y que no sea venir a atender y escuchar. Simplemente gracias por esta asoleado y decirles a todos ustedes que sigas cuidando y haciendo todo el esfuerzo por cuidar a todos nuestros estudiantes”.

Por cierto, el rector de la Universidad de Guadalajara justificó lo apresurado de la manifestación, ya que dijo apenas anoche se enteró de uno de los casos de sus alumnas. (Por José Luis Jiménez Castro)