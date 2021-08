Muy feliz se encuentra el jugador de Atlas Jesús Ángulo tras regresar con el bronce en los Olímpicos de Tokio 2020. Señaló que esa experiencia representa un antes y un después en su carrera y que es lo máximo que le ha pasado en el futbol, sobre todo después de una lesión.

“La verdad que representar a mi país es un orgullo. Fue una experiencia increíble no tengo palabra para decir lo que realmente genera. Me recuperé de una lesión que tuve hace un año y conseguir una medalla imagínate lo orgulloso que estoy”.

Ángulo dijo estar listo para reaparecer con Atlas, aunque será el técnico Diego Cocca el que decida si juega o no ante el América el próximo domingo en el Jalisco. Sobre el juego, dijo que “ni un equipo es fácil aquí en la Liga, todos vienen a ganar y nosotros a salir a ganar también como todos, creo que será un partido complicado pero primero Dios saldremos victoriosos”. (Por Martín Navarro Vásquez)