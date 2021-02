Haberse contagiado de covid le sirvió para reafirmar sus convicciones, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo creo que me sirvió para reafirmar mis convicciones, reafirmar mis creencias, mi manera de pensar, aunque mis adversarios…ayer estaba yo leyendo a un legislador de los opositores del partido, o uno de los partidos conservadores diciendo que estaba yo mal de mis facultades mentales, que no estaba yo cuerdo, que estaba yo enfermo. Pues no, gozo de cabal salud. ¿Qué reflexión tengo después del covid? Que debemos de seguir”.

Por otro lado, ante la polémica que generó la Iniciativa presentada por el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, para regular las redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está en su derecho, pero que en lo único con lo cual no está de acuerdo es con coartar la libertad de expresión. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)