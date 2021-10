Chivas lleva seis triunfos en fila en los Clásicos ante Atlas, pero ahora que el equipo no juega bien tendrán que mostrar un buen nivel, pues no solo con el escudo se gana dijo el portero Raúl Gudiño.

“A final de cuentas no solamente con el escudo y el nombre se va a ganar, tenemos tres puntos asegurados, claro que no. Tenemos que salir a jugarlo, salir a ganarlo. Eso nos toca a nosotros, demostrar lo que representa Chivas”.

Gudiño confesó que tuvo un paso en las fuerzas básicas del Atlas, pero que se cambió a Chivas porque es un equipo grande.

“De niño también pasé por inferiores de Atlas, pero a final de cuentas es muy simple la respuesta: es Chivas. Es la respuesta que te puedo dar, es Chivas y por algo estamos acá. Es el Guadalajara, qué más te puedo decir, es Chivas y a final de cuentas es el club más grande qué hay”. El juego será este sábado en el Estadio Akron a las 9 de la noche. (Por Martín Navarro Vásquez)