En la continuación de la Jornada 7 de la Liga Femenil, el Atlas empató a cero goles con el América en duelo celebrado esta mañana en Colomos. El entrenador de las rojinegras, Fernando Samayoa, terminó contento con el resultado.

“Hoy hacemos un buen partido y para que sea perfecto era ganar los tres puntos no?, rayamos en eso, rayamos en que dependemos también de poste adentro o poste afuera hoy tenemos tres postes tenemos manos a manos, etc y que hace falta meterla ser contundentes no perdonar este tipo de partidos y estos momentos donde tenemos que tomar más responsabilidad y saber que tenemos que escalar más posiciones sobre todo contra un equipo que es de los que estamos peleando estar ahí arriba”.

Con la igualada las Aguilas llegaron a 19 puntos y alcanzan a Chivas en el primer lugar de la clasificación, mientras que Atlas suma 14 unidades para ubicarse en el quinto sitio de la tabla general. (Por Manuel Trujillo Soriano / Foto: Atlas)