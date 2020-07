El Mercado San Juan de Dios no cerrará sus puertas, precisa Salvador Saenz uno de los voceros de los comerciantes quienes ayer se reunieron con autoridades municipales para aclarar esta versión.

“Ayer tuvimos una entrevista directamente con el director de mercados en la que le pedimos que nos aclararan ese punto y definitivamente el Mercado Libertad no se cierra, insisto tiene todas las medidas de salubridad, está higienizado (sic) y pues lo único que resta es que la gente se discipline, que cumplan con las medidas que a todos nos corresponden pero el mercado no se cierra, está trabajando de 10 de la mañana a 6 de la tarde”.

Precisa que en estos momentos El Mercado San Juan de Dios trabaja a un 70 por ciento de su capacidad y que 15 comerciantes tuvieron que cerrar definitivamente sus puertas debido a la pandemia. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)