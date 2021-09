Con el lleno total del aforo permitido, el Auditorio Telmex recibió la noche de este sábado la puesta en escena “Hoy no me puedo levantar” protagonizada por Maria León y Yahir, además de las actuaciones de Alma Cero, Carlos Fonseca y Rogelio Suarez, entre otros.

El musical, basado en los éxitos de la banda española Mecano fue bien recibida por el público tapatío, quienes esperaban ansiosos se llegara la fecha pactada, después de varios cambios por la pandemia. La obra tuvo algunos contratiempos en el inicio de la función, mismos que fueron resueltos antes del intermedio. Después de 3 horas de la historia de amor entre María y Mario, la adicción y enfermedad de Colate, la sexualidad de Guillermo y los anhelos artísticos de El Chakas, los 24 artistas de Hoy no me puedo levantar recibieron la ovación de pie del público. (Por KatiaPlascencia Muciño)