Un buen gol de Giovani dos Santos fue la diferencia y América se impuso a Chivas un gol por cero en el clásico nacional del Torneo Guardianes 2020. En juego celebrado en el Estadio Azteca, el Guadalajara llegó a generar más ocasiones de gol, pero no supo cómo anotar.

José Juan Macías falló al minuto 12 la jugada más clara de gol en todo el partido. Después estuvo acompañado por Oribe Peralta y no pasó nada, el gol nunca llegó y Chivas no gana un clásico desde que estaba Matías Almeyda.

El técnico Rojiblanco Víctor Vucetich dijo que simplemente les faltó hacer un poco más.

“Definitivamente no quedamos satisfechos, un partido que no debimos haber perdido. Nos faltó hacer algo más sin duda alguna. Luchamos todo el partido eso sí no me queda duda y la diferencia fue la conclusión de Giovani que hizo un buen gol”.

Por su parte Miguel Herrera salió feliz: “Sabemos lo que nos jugamos, sabemos que es un partido con orgullo que no podemos perder, que nuestra afición debe estar intacta y feliz, así lo hacemos. Después analizamos cómo, pero hay que ganar y la gente estará contenta”.

América con 23 puntos se instala en el segundo lugar general y Chivas se queda en 15 unidades. (Foto @AméricaFC/Por Martín Navarro Vásquez)