Presume el presidente Andrés Manuel López Obrador el alcance de las conferencias mañaneras, aunque, asegura, es un ejercicio que no debe tomarse como la verdad absoluta:

“Nada más en las redes que tienen que ver con nosotros, con el presidente, son como dos zócalos llenos. Así son las Mañaneras. Y por si fuese poco

garantizamos el derecho del pueblo a la información, que la gente tenga información, y que no lo que se dice aquí es la verdad absoluta, irrefutable. No, hay muchas formas de hacerse de información para tener un criterio sobre lo que sucede y ser independientes, pero esto es la forma también en que nosotros explicamos el por qué de las cosas”.

Por otro lado, informó que aunque no lo había considerado, debido a la veda por la Consulta Popular, los eventos públicos que tenía programados durante la gira de este fin de semana en Guerrero, tendrán que ser cerrados. (Arturo García Caudillo)